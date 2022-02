Tenta quattro rapine ai danni di altrettanti supermercati armato di coltello: in manette il "ladro in bicicletta"

Tre fallite e una riuscita: i carabinieri di Campagna Lupia - in collaborazione con i colleghi di Piove di Sacco e Camponogara - hanno arrestato un 28enne della Riviera del Brenta, tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver tentato di compiere quattro diverse rapine armato di coltellino spostandosi di supermercato in supermercato con la sua bici.

I fatti

A riportare la storia è "Il Gazzettino", che spiega come l'uomo (che durante i suoi tentativi indossava sempre un grande cappello, degli occhiali da sole con lenti a specchio e una mascherina per cercare di coprire il volto) abbia iniziato le sue scorribande dal supermercato Eurospin di Piove di Sacco: il cassiere a cui aveva chiesto i soldi, però, invece di cedere lo ha messo in fuga. Non pago, il 28enne ci ha riprovato nel vicino supermarket Prix, ma anche in questo caso è stato allontanato. Il maldestro rapinatore ha quindi inforcato la sua bici e si è spostato a Campagna Lupia cercando di colpire un altro Prix, ma senza successo. Al quarto tentativo è riuscito nel suo intento: minacciando con il coltellino la cassiera del supermercato Coop di Prozzolo di Camponogara ha ottenuto parte dell'incasso di giornata, scappando poi in bici per raggiungere un bed & breakfast di Campagna Lupia, dove alloggiava. Ed è proprio lì che i carabinieri, dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo hanno trovato: non solo indossava gli stessi vestiti, ma nel parcheggio era ben visibile la bici da lui utilizzata per gli spostamenti.