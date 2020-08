Scaglia la propria bicicletta contro i militari per sottrarsi all'identificazione: ammanettato

Per sottrarsi al controllo dei carabinieri non ha esitato a scagliargli contro la sua bicicletta nel tentativo di fuggire. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato per resistenza C.A., nato in Nigeria nel 1988, che giovedì pomeriggio verso le 18.30, visto in corso Tre Venezie con atteggiamento sospetto, per evitare di essere identificato ha spintonato gli operatori lanciando contro il mezzo a due ruote prima di essere bloccato. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Droga

Lo straniero è stato anche segnalato in Prefettura come consumatore abituale di sostanze stupefacenti dato che con sé aveva un involucro con 1 grammo di marijuana. La droga è stata posta sotto sequestro mentre l'arrestato è stato rimesso in libertà ai sensi del 121 come disposto dall'autorità giudiziaria.