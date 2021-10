Prima fugge all'alt dei carabinieri e poi li aggredisce in caserma pur di evitare l'alcoltest: arrestato

Una notte di ordinaria follia: i carabinieri di Legnaro hanno arrestato L.D., 44enne residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I fatti

È successo proprio a Sant'Angelo di Piove di Sacco, per la precisione in via Piovega: l'uomo stava tornando a casa nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre quando, al volante della sua Fiat Bravo, ha incrociato i carabinieri, che gli hanno intimato l'alt. Lui, invece, ha accelerato, innescando così un tentativo di fuga durato però poco visto che i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Portato in caserma a Legnaro, il 44enne ha continuato a tenere un comportamento minaccioso e aggressivo nei confronti dei carabinieri pur di sottrarsi al controllo alcolemico, risultato poi positivo con un tasso abbondantemente superiore al limite consentito. Al termine delle operazioni l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.