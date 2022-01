Prende a morsi i carabinieri all'esterno delle Cucine popolari: 31enne in manette

Ha usato anche i denti pur di scappare, ma senza successo: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato un 31enne di origini nigeriane, pregiudicato e senza fissa dimora per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I fatti

È successo nella giornata di venerdì 7 gennaio a Padova: l'uomo, notato in atteggiamento sospetto dai militari dell'Arma all'esterno delle Cucine popolari in via Tommaseo, ha opposto attiva resistenza durante un controllo dei carabinieri, uno dei quali ha riportato lesioni da morso. Bloccato al termine di una breve colluttazione, il 31enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova Principale, in attesa del rito direttissimo.