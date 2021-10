Aggredisce i poliziotti durante un controllo notturno nel parcheggio del parco: arrestato

Una furia contro i poliziotti: nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato L.D., 43enne, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti

È successo in via Sant'Orsola Vecchia, nel quartiere Terranegra a Padova: la pattuglia stava transitando lungo la strada quando ha notato una macchina in sosta nel parcheggio di fronte al parco “Roncajette”. Avvicinatisi, gli agenti hanno richiamato l’attenzione del conducente il quale, apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, si è subito dimostrato insofferente al controllo. E il motivo è stato scoperto poco dopo: grazie alla perquisizione personale effettuata, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di alluminio contenente marijuana. In quel momento nel 43enne è scattato un moto di rabbia, e mentre un agente stava effettuando il controllo al veicolo ha bloccato le mani del poliziotto, dando poi inizio a una colluttazione con lo stesso e con altri due agenti successivamente intervenuti, causando a uno degli operatori contusioni ed escoriazioni (cinque giorni di prognosi). I poliziotti, una volta bloccato l'uomo, lo hanno accompagnato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nonché sanzionato e segnalato al Prefetto non solo per l’involucro di marijuana consegnato agli agenti ma anche per un secondo trovato all’interno di un pacchetto di sigarette che aveva in macchina, rinvenuto grazie al fiuto del cane antidroga Pavlov.