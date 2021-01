Passa dalle minacce alla moglie alle offese ai carabinieri: 47enne in manette

L'uomo è stato arrestato nella tarda serata di sabato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia

Non senza problemi, ma sono riusciti a calmarlo. E ad ammanettarlo: i carabinieri del Norm di Padova - unitamente a quelli di Sarmeola di Rubano - hanno arrestato P.E., 47enne residente a Padova, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia

I fatti

È successo tutto nella tarda serata di sabato 30 gennaio: i militari dell'Arma sono intervenuti a casa dell'uomo il quale, ubriaco, stava offendendo e minacciando la moglie 40enne. Alla vista dei carabinieri il 47enne ha quindi iniziato ad offendere anche loro: immobilizzato, è stato arrestato.