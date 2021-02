Prende a gomitate i carabinieri per sfuggire al controllo: serve lo spray urticante per fermarlo e arrestarlo

È successo nel pomeriggio di sabato 27 febbraio in via Pontevigodarzere a Padova: fermato dai militari dell'Arma per un normale controllo, il giovane ha provato a eluderlo colpendoli con ripetute gomitate

Hanno dovuto usare lo spray urticante per fermarlo: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato S.E., 24enne di origini nigeriane senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato 27 febbraio in via Pontevigodarzere a Padova: fermato dai militari dell'Arma per un normale controllo, il giovane ha provato a eluderlo colpendoli con ripetute gomitate. I carabinieri hanno dunque dovuto ricorrere allo spray urticante in dotazione per placare la furia del 24enne e ammanettarlo per poi portarlo nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo.