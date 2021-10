Infastidisce i clienti del bar e aggredisce i carabinieri: 50enne arrestata

Il titolare ha chiesto aiuto ai carabinieri perché la donna infastidiva i suoi clienti e non voleva uscire dal bar. È stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale

Il fatto

Sabato 9 ottobre una 50enne originaria dell’Albania e senza fissa dimora è entrata al bar Barrique di via Cavour a Vigonza. Qui ha cominciato a disturbare i clienti e il titolare che ha chiamato i carabinieri in aiuto. Quando i militari sono arrivati hanno proceduto alla consueta identificazione ma la donna non ne ha voluto sapere. Ha aggredito i carabinieri che hanno dovuto bloccarla. La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.