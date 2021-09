Rintracciati e arrestati due ricercati: la polizia li ha portati in carcere

Due arresti nell’ultimo fine settimana: la polizia ha rintracciato due persone ricercate e le ha condotte in carcere.

Gli arresti

Tra sabato 25 e domenica 26 settembre la Squadra mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere messa lo scorso agosto dal tribunale di Vicenza nei confronti di un 47enne nato in Germania e residente a Padova. Sull’uomo pendeva un divieto di dimora nelle province di Verona, Padova e Vicenza ma lui l’ha ignorato: è accusato di reati contro il patrimonio. I poliziotti lo hanno arrestato e portato al carcere di Vicenza. Una pattuglia della sezione Volanti, invece, ha visto passare per via Vigonovese un 46enne moldavo ricercato a livello internazionale per una truffa commessa in Moldavia, per la quale deve scontare 9 anni di reclusione. Ora si trova in carcere a Rovigo.