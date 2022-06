Scippa una donna in centro, rintracciato e arrestato in stazione

Scippa una donna in pieno centro a Padova in via San Pietro, ma grazie alle informazioni di un testimone che ha assistito ai fatti la polizia lo rintraccia in stazione e l'arresta: si tratta di un trentenne di origini tunisine, volto noto alle forze dell'ordine per numerosi reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

I fatti

I fatti si sono consumati ieri, lunedì 13 giugno, attorno alle 13: la vittima stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stata avvicinata dal nordafricano che le ha strappato la borsa dal cestino. La donna si è messa ad urlare per attirare l'attenzione dei presenti, mentre il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Immediato l'allarme al 113. Sul posto si è portata una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura. Gli agenti hanno raccolto informazioni decisive sulla persona da ricercare, poi hanno iniziato a battere il territorio. All'altezza della stazione ferroviaria hanno intercettato un uomo che rispecchiava l'identikit. Quest'ultimo vistosi scoperto, ha gettato a terra parte del contenuto della borsa ed è fuggito. Raggiunto è stato portato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito è stato arrestato. La vittima dello scippo non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.