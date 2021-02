Criminalità: arrestato in flagranza dalla Polizia Locale uno spacciatore alle Cave

Martedì personale in borghese del reparto polizia giudiziaria si è appostato nei pressi della chiesa per effettuare un'attività di osservazione e controllo

Continua senza sosta l'attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale di Padova nel rione Cave che già nelle settimane scorse, a seguito delle segnalazioni dei residenti, aveva portato al fermo e alla successiva espulsione di uno spacciatore tunisino e alla segnalazione alla Prefettura di numerosi acquirenti.

L'arresto

Martedì personale in borghese del reparto polizia giudiziaria si è appostato nei pressi della chiesa per effettuare un'attività di osservazione e controllo: verso le ore 11.30 gli agenti hanno visto sopraggiungere nel parcheggio antistante la scuola dell'infanzia un'autovettura rossa con a bordo due persone. Successivamente è sopraggiunto a piedi un uomo di etnia nordafricana che si è avvicinato al veicolo. Il passeggero gli ha consegnato delle banconote e questi a sua volta gli ha restituito due piccoli involucri. In seguito allo scambio il veicolo si è allontanato rapidamente ma è stato successivamente fermato dagli agenti e il passeggero, un 35enne rumeno, ha consegnato spontaneamente quanto acquistato e cioè due involucri di cocaina del peso totale di circa un grammo a fronte di una spesa di 100 euro.

L'aggravante

Si è proceduto quindi alla sua segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacente. Lo spacciatore B.N., tunisino di 18 anni privo di permesso di soggiorno, dopo una breve attività di pedinamento è stato fermato e arrestato in flagranza di reato per spaccio, con l'aggravante di aver compiuto il fatto nei pressi di un istituto scolastico. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria che ne ha disposto il successivo rilascio.