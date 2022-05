Sorpreso a passeggiare con droga e bilancino di precisione: 18enne arrestato

Fermato per un controllo, si è scoperto che aveva una discreta quantità di droga oltre a tre bilancini di precisione. Il 18enne è stato arrestato.

L'arresto

Era la sera di domenica 8 maggio quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Padova hanno fermato in via Germania un 18enne di Piove di Sacco che risiede a Noventa Padovana. Il giovane è stato perquisito e nelle tasche aveva 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione. I militari dell'Arma hanno intuito che poteva esserci di più, così si sono spostati a casa sua. Qui hanno trovato altri 57 grammi di hashish oltre a 6 grammi di marijuana e altri due bilancini di precisione. Si trovavano di fronte a uno spacciatore in piena regola. Il 18enne è stato quindi arrestato per detenzione a fini di spaccio: nel corso del rito direttissimo in tribunale l'arresto è stato convalidato.