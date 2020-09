Sale nell'auto del cliente per vendere cocaina ma viene visto dagli agenti: arrestato

Saliva in auto, percorreva un breve tratto durante il quale avveniva la trattativa e poi scendeva. Era la modalità di spaccio di un 38enne, arrestato dalla Squadra mobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Era la tarda serata di martedì 22 settembre quando gli agenti della Mobile hanno notato un 38enne tunisino che avevano arrestato diverse volte per spaccio (una volta ha anche dato un pugno a un poliziotto). Lo hanno tenuto d’occhio e hanno visto che, poco dopo mezzanotte, saliva dal lato passeggero su un auto in sosta all’angolo tra via Marzolo e via Poleni. L’auto è partita e dopo un breve tragitto è tornata al punto di partenza. Non appena l’auto si è fermata, c’è stato uno scambio tra conducente e passeggero, subito controllati dagli agenti. Il conducente è un 50enne vicentino che aveva appena comprato della cocaina. Il pusher è stato arrestato mentre il 50enne si è ritrovato con una sanzione amministrativa.