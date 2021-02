Sorpreso durante il suo giro di spaccio, 30enne finisce in manette

È finito in manette quando i carabinieri del Nor di Padova gli hanno trovato la droga in tasca. Nei guai è finito un 30enne.

Il fatto

Era la sera di martedì 2 febbraio quando i carabinieri hanno notato un 30enne tunisino senza fissa dimora che camminava in via Avanzo. L’atteggiamento sospetto ha spinto i militari a fermarlo per controllare che non stesse combinando qualcosa di illegale: ecco che saltano fuori un grammo di cocaina e uno di hashish, oltre a 190 euro in contanti, probabilmente il guadagno di una serata di spaccio. Il 30enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.