Sorpreso a chattare con un cliente, a casa ha un chilo e mezzo di droga: pusher arrestato

Quando i carabinieri lo hanno controllato aveva solo qualche grammo di droga. La vera scorta la teneva a casa. Ed è stato arrestato.

L'arresto

Nella tarda serata di sabato 23 aprile i carabinieri di Padova hanno sorpreso un 33enne di Noventa Padovana mentre chattava con un uomo che successivamente è stato arrestato per l'acquisto di droga. In quel momento aveva addosso pochi grammi di cocaina e 6 grammi di hashish ma i carabinieri hanno voluto andare a fondo della questione. Così si sono spostati a casa del 33enne per la perquisizione. Ed ecco che hanno trovato una scorta di droga decisamente fornita: oltre un chilo di hashish e tre etti di marijuana, un bilancino e 10 mila euro in contanti, probabilmente proventi dello spaccio. Tutto è stato sequestrato e il 33enne è finito in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.