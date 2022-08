Decine di grammi di hashish e cocaina e migliaia di euro in contanti: tre pusher in manette

Nella mattinata di ieri, mercoledì 17 agosto, i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti - nel contesto di un’attivita investigativa antidroga - tre tunisini di 24, 22 e 18 anni, con quest'ultimo che aveva inizialmente dichiarato di essere minorenne.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Mozart, dove nel corso di precedenti servizi di osservazione i militari dell'Arma avevano notato un continuo e anomalo andirivieni di persone da un appartamento. Si è quindi deciso di intervenire, facendo centro: grazie alla perquisizione effettuata i carabinieri hanno trovati i tre giovani in possesso di 12 grammi di hashish e 11 di cocaina (già suddivisi in dosi e dunque pronte alla vendita) nonché di 2.210 euro.