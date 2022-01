Nasconde la droga dietro la lavatrice, 53enne arrestato

Nascondeva la droga dietro la lavatrice. I vicini hanno capito che c’era qualcosa di losco e hanno fatto una segnalazione alla polizia.

L’arresto

Lunedì 10 gennaio la Squadra mobile ha individuato l’appartamento di uno spacciatore all’Arcella, grazie alle segnalazioni dei vicini di casa dell’uomo. Gli agenti si sono appostati davanti al condominio in borghese e hanno sentito un forte rumore, come se un mobile pesante venisse spostato. Poi un 53enne nigeriano è uscito e i poliziotti lo hanno fermato: aveva un ovulo contenente cocaina. Così hanno perquisito l’appartamento ed ecco da dove era venuto quel rumore. Dietro la lavatrice c’era un sacchetto di plastica con oltre 36 grammi di cocaina suddivisa per ovuli. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.