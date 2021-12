Nascondevano la cocaina nei paletti stradali: arrestati due spacciatori

Hanno scoperto il loro trucchetto: gli agenti della sezione volanti della polizia di Stato hanno arrestato il 28enne M.H. e il 27enne S.I., entrambi cittadini tunisini, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre: grazie alla preziosa segnalazione al 113 da parte di un passante che ha notato degli involucri in cellophane all’interno di alcuni paletti delimitanti la strada tra via Verdara e via Campagnola, la volante - che si trovava in zona per i sistematici controlli che in quell’area vengono effettuati a seguito di esposti pervenuti dai residenti - è immediatamente intervenuta. Gli agenti hanno notato due persone avvicinarsi ai paletti e, mentre uno si guardava intorno con fare circospetto, l’altro vi rovistava all’interno dopo aver rimosso i rispettivi tappi. Prontamente bloccati dai poliziotti, i due sono stati controllati e, privi peraltro di documenti, sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione. Gravati da precedenti di Polizia, uno dei due in materia di stupefacenti, sono stati arrestati per detenzione e spaccio, mentre gli 88 grammi di cocaina contenuta nei diversi involucri è stata posta sotto sequestro. Risultate inoltre irregolari sul territorio nazionale, le due persone sono state condotte in carcere e poste a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ai fini dell’espulsione.