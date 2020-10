Tentano la fuga in auto, ma senza successo: fermati con cocaina e hashish e arrestati

La sosta con le quattro frecce ha subìto insospettito i militari dell'Arma. E la successiva perquisizione ha dato loro ragione: i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato A.B., 41enne di Vicenza, e L.D., 21enne di San Pietro in Gu (entrambi già noti alle forze dell'ordine) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Sono le ore 3 della notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre quando una pattuglia, transitando alla Stanga in prossimità della rotatoria "a fagiolo", ha notato una Volkswagen Polo di colore grigio ferma con i quattro indicatori di direzione accesi, in una zona spesso frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. I due occupanti del mezzo, intuendo l’intenzione dei militari dell'Arma di procedere al loro controllo, sono subito partiti a tutto gas in direzione di via Turazza sperando di poterlo evitare, ma gli operanti li hanno inseguiti intimando l’alt e accendendo i i lampeggianti e notando distintamente una certa concitazione all’interno della vettura, come se i due uomini stessero cercando di nascondere qualcosa. Una volta fermati sono stati sottoposti a perquisizione, che ha dato i suoi frutti: sono stati infatti recuperati e sequestrati sacchetti in cellophane contenenti 12 grammi di cocaina (di cui parte in “sasso” e quindi destinata al taglio con una sostanza trovata nascosta a bordo dell'auto) e 2 grammi di hashish.