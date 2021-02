Dalla cocaina in auto all'impianto per la coltivazione della marijuana in casa: 44enne nei guai

Un po' in auto, un po' in casa: i carabinieri di Legnaro hanno arrestato F.A., 44enne residente a Piove di Sacco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

Tutto ha inizio nel pomeriggio di sabato 13 febbraio in via Giuseppe Verdi, proprio a Piove di Sacco: i militari dell'Arma fermano per un controllo l'uomo, il quale evidenzia subito grande nervosismo. I carabinieri, quindi, lo perquisiscono, trovandolo in possesso di quasi 4 grammi di cocaina (suddivisa in otto involucri) e meno di un grammo di marijuana. I militari decidono poi di perquisire l'abitazione del 44enne, ed è proprio lì che trovano un impianto idoneo alla contivazione della cannabis. L'uomo è stato poi rimesso in libertà.