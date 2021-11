Spacciatori come clienti, e merce scaduta in vendita: arresti e multe nel locale etnico

Davvero mirati: i controlli antidroga operati nella serata di venerdì 5 novembre dalla polizia di Stato e focalizzati sui locali etnici in zona Stazione hanno portato all'arresto di I.O., 36enne di origini nigeriane senza fissa dimora e con precedenti, per spaccio di sostanza stupefacente.

Arresti

L'uomo è stato notato dal personale della squadra mobile in via Tommaseo a Padova mentre usciva da un locale etnico saliva a bordo di un'auto giudata da una donna, a cui ha poi consegnato un involucro estratto pochi istanti prima dalla bocca. Dopo essere sceso dall’auto e aver tentato di allontanarsi, è stato fermato dagli agenti, i quali hanno anche raggiunto e controllato la conducente dell’auto che ha consegnato, spontaneamente, cinque involucri contenenti eroina per circa 2 grammi, acquistati poco prima dal nigeriano che aveva 670 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il 36enne, irregolare, è stato espulso con provvedimento del Prefetto ed accompagnato al Cpr di Gradisca in attesa di rimpatrio. All’interno dello stesso negozio etnico gli agenti della squadra mobile hanno anche identificato un 26enne originario del Togo che è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica: dovrà scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Multe

E non è finita qui: il suddetto locale etnico, controllato dalla squadra amministrativa della locale Questura, è stato sanzionato per merce scaduta e non etichettata con sanzioni rispettivamente di 3.300 e 600 euro.