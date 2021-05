Colto sul fatto mentre spaccia eroina: 32enne in manette

Una dose fatale: i carabinieri di Limena hanno arrestato C.S., 32enne di origini tunisine residente a Gazzo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

È successo a Villafranca Padovana: i militari dell'Arma hanno colto in flagrante l'uomo mentre cedeva un grammo di eroina a un 43enne (a sua volta segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti). Grazie alla conseguente perquisizione il 32enne è stato trovato in possesso di 460 euro in contanti - ritenuti provento di precedenti cessioni di droga - e ben cinque telefonini, utilizzati per mettersi in contatto con gli acquirenti.