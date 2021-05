Quasi due etti di marijuana, e un quaderno in cui teneva la "contabilità": 24enne nei guai

Il giovane è stato arrestato a Galzignano Terme: in casa sua i carabinieri hanno trovato anche un quaderno in cui il 24enne scriveva le cessioni effettuate e il relativo incasso

Con tanto di quaderno per appuntare i guadagni: i carabinieri del Norm di Abano Terme - coadiuvati da quelli di Galzignano Terme - hanno arrestato M.F., 24enne residente proprio a Galzignano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 21 maggio: quando i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione hanno trovato non solo 170 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento, ma anche un quaderno in cui il giovane scriveva le cessioni effettuate e il relativo incasso.