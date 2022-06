Vendeva droga a giovanissimi nel parcheggio scambiatore della stazione: arrestato

Gli agenti dell'unità operativa di sicurezza urbana della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in azione per controlli antidroga nei giardinetti e davanti alla stazione di Piombino Dese, hanno arrestato un 30enne di origini nigeriane per spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 30 maggio nella zona del parcheggio scambiatore: gli agenti hanno fermato per un controllo l'uomo, che corrispondeva alla descrizione di uno spacciatore segnalato le scorse settimane in zona, tanto che da giorni il comandante Paolocci aveva predisposto dei servizi speciali di vigilanza nell'area. Il nigeriano aveva incrociato in bicicletta la pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli anti degrado proprio davanti alla stazione dei treni, ma poi si era dileguato imboccando il sottopasso ferroviario. Gli agenti non si sono però arresi, e anche grazie alla segnalazione di alcuni ragazzi che avevano visto scappare lo straniero, lo hanno raggiunto trovandolo seduto sulla panchina di un giardinetto pubblico in un quartiere residenziale poco lontano mentre si stava tranquillamente fumando una canna, pensando evidentemente di averla fatta franca. La perquisizione del giovane ha portato così al rinvenimento di diverse dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, diversi grammi di eroina, tre telefoni cellulari e oltre centro euro in contanti, proventi dell'attività di spaccio. Informato dei fatti, il pubblico ministero di turno ha disposto l'arresto dello straniero e il sequestro della sostanza stupefacente. Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la rete dei clienti e risalire ai fornitori dello spacciatore nigeriano.

Polizia locale

Molto soddisfatto dei risultati dell'operazione il Comandante Antonio Paolocci: «Da giorni tenevamo sotto controllo la zona, anche con l'uso dei sistemi di videosorveglianza, grazie a delle informazioni che avevamo ottenuto. Così siamo riusciti ad arrestare lo spacciatore, che vendeva marijuana a giovani e giovanissimi del posto o di passaggio in stazione, sistemandosi dietro ai bagni del parcheggio scambiatore, lontano da occhi indiscreti. Lo spacciatore era in grado di procurare ai suoi clienti anche droghe più pesanti, come l'eroina, tornata purtroppo di moda negli ultimi tempi. Questo arresto è una dimostrazione della conoscenza del territorio, delle capacità investigative e dell'efficacia nel pronto intervento dei nostri agenti»..