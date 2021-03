Trasformano la loro abitazione in un "bazar della droga": arrestata una coppia di spacciatori

I carabinieri di Campodarsego hanno arrestato L.T., 32enne residente a San Giorgio delle Pertiche, e la convivente M.R., 51enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I fatti

È successo nella serata di sabato 13 marzo, quando nel corso di una mirata attività d'indagine i militari dell'Arma notano che diverse persone entrano ed escono dall'abitazione della coppia con fare sospetto. Tra loro c'è un 26enne di Borgoricco, che viene fermato e trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana. I carabinieri procedono quindi con la perquisizione dell'abitazione, dove trovano di tutto un po': 14,5 grammi di marijuana, 7,7 grammi di cocaina, un grammo di eroina, vari grammi di sostanze da taglio, due bilancini di precisione e oggetti utili per il confezionamento oltre a 580 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Per entrambi sono scattate le manette.