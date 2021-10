Pusher sorpreso con la droga e arrestato: ha patteggiato 4 mesi

Il nervosismo lo ha tradito. E al controllo i carabinieri hanno scoperto la droga divisa in dosi, pronta per essere ceduta.

L’arresto

Nella serata di lunedì 11 ottobre i carabinieri hanno notato in via Belzoni a Padova un 27enne tunisino senza fissa dimora e pregiudicato. Il giovane sembrava nervoso e guardingo, atteggiamenti sospetti che hanno spinto i carabinieri a effettuare un controllo. Il 27enne aveva 4 involucri (4,9 grammi) di eroina e 150 euro in contanti, probabilmente il guadagno dello spaccio di quella sera. Arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al rito direttissimo in tribunale ha patteggiato 4 mesi.