Sorpreso con diversi grammi di eroina, spacciatore finisce in manette

Aveva con sé diversi grammi di eroina e tutto l’occorrente per la pesatura, elementi che hanno fatto capire ai carabinieri di trovarsi di fronte a uno spacciatore.

Il fatto

Intorno alle 15 di martedì 12 gennaio i carabinieri di Ponte San Nicolò hanno fermato un tunisino di 35 anni mentre percorreva via Basilio. Addosso aveva 24 grammi di eroina divisa in due involucri, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento: tutto è stato sequestrato. Il 35enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e ora è agli arresti domiciliari.