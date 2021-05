Pizzicato dalla polizia con oltre un etto di eroina: 31enne arrestato

Si aggirava nervoso con lo zainetto stretto a sé, un comportamento che ha indotto i poliziotti a perquisirlo. Addosso aveva più di un etto di eroina.

Il fatto

Nel primo pomeriggio di mercoledì 26 maggio una volante del Commissariato Stanga stava effettuando uno dei consueti controlli del territorio. In via del Plebiscito a Padova gli agenti hanno notato un 31enne tunisino pluripregiudicato. Aveva un fare nervoso e sospetto, teneva stretto lo zainetto. I poliziotti hanno deciso di andare a fondo alla questione e lo hanno perquisito: aveva oltre un etto di eroina suddivisa in 4 involucri e due bilancini di precisione. Il 31enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e il tribunale lo ha condannato a un anno di reclusione, pena sospesa.