Attende i clienti nei dintorni della stazione, pusher arrestato

Si trovava vicino la stazione, in attesa probabilmente dei clienti. Ma i carabinieri lo hanno individuato e arrestato.

L’arresto

La sera di giovedì 17 febbraio i carabinieri della sezione Radiomobile perlustravano in dintorni della stazione di Padova. Sul piazzale di fronte, dove ci sono due fast food, hanno notato un 20enne tunisino che si guardava intorno in modo nervoso. Così lo hanno fermato e gli hanno trovato in tasca 8 grammi e mezzo di hashish. La droga è stata sequestrata e il 20enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.