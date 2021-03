Spaccia nella lavanderia self service, pusher 18enne arrestato dai carabinieri

È andato in una lavanderia self service con ottanta involucri di cocaina. A far cosa? L’idea degli inquirenti è che fosse lì per spacciare.

Il fatto

Nel pomeriggio di lunedì 1 marzo un 18enne tunisino irregolare e senza fissa dimora si trovava all’interno di una lavanderia self service in via dei Colli. Aveva con sé non tanto dei panni da lavare quanto 80 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi, 160 euro in contanti (probabilmente i guadagni dello spaccio) e un cellulare. Il suo atteggiamento sospetto ha indotto i carabinieri del Norm di Padova che passavano di lì a entrare e sottoporlo a un controllo. Il ragazzo inizialmente ha detto di essere minorenne, affermazione smentita dagli esami ossei: è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.