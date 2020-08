Viavai di acquirenti: arrestato spacciatore con in casa quasi un chilo di marijuana

È stato ammanettato per detenzione ai fini di spaccio un uomo moldavo di 28 anni nel cui appartamento è stato trovato tutto l'occorrente per coltivare e confezionare la marijuana. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Camposampiero insieme ai quelli della stazione di Campodarsego e di Trebaseleghe.

L'intervento

I militari hanno arrestato R.Z., classe 1992, nel cui appartamento era occultato quasi un chilo di "erba", 20 grammi di cocaina suddivisi già in dosi, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Nascoste in un armadio c'erano anche 4 piante di cannabis in vaso. Tutto è stato sequestrato mentre l'uomo è stato portato in carcere a Padova.