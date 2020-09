Gironzolava con una busta piena di marijuana: arrestato dai carabinieri

Aveva una busta piena di marijuana, pronta per essere venduta. Ma l’uomo è incappato nei carabinieri della sezione Radiomobile di Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella tarda serata di mercoledì 9 settembre i carabinieri hanno fermato un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora che si aggirava sul piazzale della stazione. Con sé aveva una busta con 12 grammi di marijuana, che è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima.