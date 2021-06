In quattro mesi spaccia droga per migliaia di euro: 36enne arrestato

Aveva messo in piedi un giro di spaccio in diversi comuni, per un totale di circa 400 cessioni di droga. Oltre a lui anche un altro pusher è finito nel mirino dei carabinieri

In quattro mesi ha messo in piedi un giro di spaccio che gli ha fruttato 22 mila euro. I carabinieri hanno arrestato lo spacciatore e lo hanno portato in carcere. Un altro pusher è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.

Il fatto

Nella mattinata di martedì 1 giugno i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato un 36enne marocchino residente a Conselve, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Padova. Dalle indagini è emerse che l’uomo tra novembre 2020 e febbraio 2021 ha messo in piedi un giro di spaccio nei comuni di Conselve, Monselice, Tribano e San Pietro Viminario. A suo carico ci sono le prove di 400 cessioni di droga, tra cocaina, marijuana e hashish per un valore di 22 mila euro. Un altro pusher è stato denunciato ad Abano: controllato nella sua casa in via Flacco, un 17enne incensurato è stato trovato con oltre 16 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 180 euro in contanti.