Morde la mano del poliziotto per provare a fuggire al controllo: arrestato ed espulso

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato un 25enne tunisino irregolare.

I fatti

Benché incensurato e mai identificato prima sul territorio nazionale, all’atto del controllo, avvenuto in via Ceoldo a Padova, per impedire la sua identificazione ha morso la mano ad uno degli agenti, procurandogli una ferita giudicata guaribile in 5 giorni e costringendolo a sottoporsi a procedura di profilassi in ospedale. I poliziotti avevano appreso da alcuni residenti in zona della probabile attività di spaccio condotta dallo straniero. È stato sufficiente agli agenti osservarne gli spostamenti per alcuni giorni e comprendere come effettivamente il giovane, uscendo da un’abitazione poco distante, s’incontrava frettolosamente con alcuni uomini e donne, più o meno giovani, coi quali scambiava qualche parola e consegnava apparentemente qualcosa. All’ennesimo scambio, avvenuto con un 51enne padovano, gli agenti sono intervenuti, fermandoli entrambi. Il soggetto individuato quale probabile acquirente consegnava effettivamente sei dosi di cocaina dichiarando di averle appena acquistate in cambio di 300 euro, mentre il sospetto pusher, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso del denaro. Nell’opporsi al controllo, e prima di essere immobilizzato con l’ausilio degli altri operatori intervenuti, il giovane ha morso la mano ad uno degli agenti più giovani. Una volta arrestato e condotto davanti al giudice è stato condannato a 10 mesi di reclusione ed al pagamento di 1.200 euro di multa nonché espulso ed accompagnato al Cpr di Caltanissetta.