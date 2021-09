Sorpreso a spacciare 30enne pregiudicato, è stato arrestato

Sono scattate le manette per un 30enne tunisino la cui fedina penale è lunghissima: è stato coinvolto in un grosso traffico di droga, ha rapinato e stuprato un transessuale. I poliziotti lo hanno arrestato per spaccio

Il fatto

Lunedì 27 settembre i poliziotti della Squadra mobile hanno individuato in via Altichieri da Zevio Montasar Ben Rezg, 30enne tunisino pregiudicato. Quando ha visto arrivare gli agenti, Ben Rezg ha gettato via due buste di nylon con 10 grammi di cocaina e un panetto di hashish di 18 grammi per poi correre via. Ma i poliziotti sono stati più veloci di lui e sono scattate le manette. L’uomo è già stato arrestato per spaccio: nel 2016 è stato ritenuto responsabile con altri connazionali, anche minorenni, di un grosso traffico di cocaina ed eroina. Sulla sua fedina penale ci sono anche i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, sequestro aggravato di minore, lesioni personali, rapina aggravata, violenza privata e furto.