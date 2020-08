Arrestato la seconda volta per spaccio: sorpreso sul fatto dagli agenti in borghese

Due chiacchiere veloci sottovoce e poi lo scambio: il tutto sotto gli occhi dei poliziotti poco distanti. Un 29enne tunisino è stato arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nel pomeriggio di giovedì 6 agosto la Squadra mobile era in via Jappelli, vicino all’area verde che confina con via Morgagni, dove spesso si incontrano spacciatori e clienti. Gli agenti in borghese si sono fermati all’incrocio con via Vesalio dove hanno notato due giovani di origine maghrebina seduti su una panchina. Dopo qualche minuto è arrivato un 18enne di Pontelongo che si è seduto accanto ai due: dopo un breve scambio di parole con toni sommessi, il ragazzo ha allungato dieci euro e ha preso una bustina. Fermato mentre si dirigeva in via Gozzi, ha consegnato l’involucro con l’eroina ed è stato segnalato in Prefettura come assuntore. Nel frattempo il pusher era ancora sulla panchina ed è stato portato in Questura: non ha il permesso di soggiorno ed è destinatario di diverse espulsioni e ordini di allontanamento. Già all’inizio di luglio era stato arrestato per spaccio di eroina e, una volta rimesso in libertà, aveva ricevuto il divieto di dimora a Padova. È stato portato nelle camere di sicurezza.