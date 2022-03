Due arresti e tre espulsioni: proseguono i controlli anti-spaccio della polizia

Due arresti, una denuncia e tre espulsioni. Sono stati giorni intensi per la Squadra mobile di Padova che ha effettuato diversi controlli anti-spaccio.

I controlli

Martedì 15 marzo gli agenti della Squadra mobile si trovavano nell'area delle Porte Contarine, vicino al monumento Memoria e Luce, quando un'auto ha parcheggiato lì vicino in via Giotto. Dopo pochi istanti ecco che si è avvicinato un tunisino: era in atto una compravendita di droga. I poliziotti hanno bloccato pusher e cliente: il primo aveva venduto mezzo grammo di cocaina al secondo e aveva altri involucri pronti per i prossimi acquirenti. Lo spacciatore è stato arrestato. Il giorno dopo un altro pusher è stato individuato in via Eremitani. Questa volta un nigeriano stava vendendo a un italiano mezzo grammo di eroina per 50 euro: è stato denunciato. Giovedì 17 marzo, invece, le pattuglie della Squadra mobile hanno arrestato un tunisino sul quale pendeva un ordine di cattura per l'espiazione di una condanna a 4 mesi di carcere per reati contro la persona. Con altri due connazionali, tutti e tre irregolari, è stato accompagnato al centro di permanenza rimpatri di Gradisca d'Isonzo.