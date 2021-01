Cerca in tutti i modi di entrare in casa dell'ex ragazza: 21enne arrestato per stalking e danneggiamento

Una folle escalation culminata con l'arresto: manette ai polsi per H.Y.O., 21enne di origini nigeriane, fermato dalla polizia di Stato per stalking ai danni dell’ex compagna e danneggiamento aggravato

I fatti

Il giovane non si era mai rassegnato alla conclusione della relazione sentimentale con una ragazza padovana di 19 anni, terminata dopo 9 mesi per volontà della stessa, ponendo in essere una condotta molesta nei confronti della giovane, ovvero assillandola e importunandola giorno e notte con molteplici messaggi e chiamate arrivando anche a presentarsi più volte sotto casa della ragazza, la quale, intimorita a uscire da sola per paura di incontrarlo, lo aveva già denunciato per minacce e molestie. Una scelta doverosa che però non sembra aver fatto desistere il 21enne, il quale nelle prime ore della mattinata di venerdì 8 gennaio si è recato per l'ennesima volta all'esterno della villetta dell’ex fidanzata in zona Mandria: una volta scavalcata la recinzione ha iniziato a colpire la porta di casa con una sedia, danneggiandola, e poi ha rincarato la dose arrampicandosi fino al balcone e spingendo con forza la porta-finestra per cercare di entrare. La giovane, in quel momento in casa con la madre, ha subito chiuso tutte le persiane chiamando nel contempo il 113: gli agenti di polizia, giunti immediatamente sul posto, hanno rintracciato il 19enne mentre si stava allontanando dopo aver saputo che stavano arrivando le forze dell'ordine. Una volta bloccato e accompagnato in Questura, il giovane è stato arrestato per stalking e danneggiamento aggravato e portato al Due Palazzi.