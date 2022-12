Era il "re" dei furti su auto e non solo: arrestato 52enne

Vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, con una sfilza di reati contro il patrimonio e con in pendenza un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, intercettata sul lungargine San Lazzaro e arrestato dagli investigatori della Questura. In manette è finito Jonni Stoiko, 52 anni, di Padova. L'uomo deve scontare cinque anni di carcere per furti, lesioni e violazione di misura di sorveglianza. Era ricercato dall'aprile scorso quando è stato emesso il provvedimento.

I precedenti

Nel gennaio del 2014 le forze dell'ordine hanno individuato una Fiat Marea sospettata di ospitare gli autori di numerosi furti su auto. In via Valmarana la vettura è stata notata parcheggiata vicino ad un altro mezzo. Ad un tratto sono usciti un uomo e una donna, i quali dopo aver mandato in frantumi un finestrino, hanno rubato una borsa custodita all'interno. Poi sono risaliti sulla Marea e sono fuggiti. In auto ad attenderli con il motore acceso, un terzo complice. Quando le forze di polizia hanno tentato di bloccare l'auto dei malviventi, chi era alla guida della Marea non ha esitato ad investirli e a dileguarsi. La vettura sospetta poco dopo è stata rinvenuta a Mirano (Venezia), parcheggiata e chiusa a chiava nei pressi di un distributore di benzina. I tre occupanti sono stati identificati. Gli operatori delle forze dell'ordine hanno necessitato invece di diverse settimane di convalescenza. Alla guida della Marea è stato identificato appunto Jonni Stoiko, considerato il "capo" del sodalizio criminale.

Il curriculum di Stoiko

Il "capo" nel corso degli anni è stato anche sottoposto alla misura di sorveglianza. Nonostante questo, un anno fa a dicembre, è stato notato dagli agenti della sezione "Volanti" compiere una manovra azzardata al volante di una Opel Astra. L'auto sospettata è stata immediatamente bloccata. Stoiko è stato bloccato e identificato, mentre un secondo uomo seduto sul posto del passeggero è uscito al volo dall'abitacolo riuscendo a far perdere le proprie tracce. Nell'abitacolo, a suo carico, sono state sequestrate un paio di forbici con le punte piegate, che secondo gli inquirenti servivano per compiere furti su auto. Al momento del fermo Jonni Stoiko è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

L'arresto

La svolta è avvenuta ieri mattina, 7 dicembre quando gli agenti della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile l'hanno rintracciato nel campo nomadi di via Lungargine San Lazzaro. E' bastata una veloce verifica alla centrale operativa del 113 per appurare che su di lui pendeva un provvedimento di cattura datato aprile 2022. Il cinquantaduenne è stato caricato sull'auto di servizio e accompagnato negli uffici della Questura. Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria dove dovrà scontare la pena.