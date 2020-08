Cerca di rapinare madre e due figli al bar, ma gli avventori reagiscono e lo bloccano: arrestato

Ha scelto decisamente male le sue "vittime": i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato G.S., 49enne residente a Due Carrare, per tentata rapina.

I fatti

È successo intorno alle ore 21 di venerdì 31 luglio in via Siracusa, nel quartiere Sacra Famiglia a Padova: l'uomo, giunto all'esterno del bar "Club 26", vede seduta su un tavolino una donna di 44 anni con il figlio di 22 anni e la figlia di 20 anni. E decide di passare all'azione: con il volto travisato da una bandana si avvicina al terzetto e dopo avere colpito la donna al volto con uno schiaffo intima a tutti di consegnargli soldi e oggetti di valore in loro possesso. Senza successo: la 44enne e i figli reagiscono immediatamente e con l'ausulio degli altri avventori del bar il malvivente viene bloccato e consegnato ai carabinieri, prontamente giunti sul posto. L'uomo si trova ora in carcere a Padova.