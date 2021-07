Cerca di rubare 14 bottiglie di superalcolici, ma viene scoperto dagli addetti alla sicurezza

I carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato I.E.Y, 34enne di origini tunisine senza fissa dimora e pregiudicato, per tentato furto

/ Via Venezia

Non si sa bene come, eppure pensava davvero di farla franca: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato I.E.Y, 34enne di origini tunisine senza fissa dimora e pregiudicato, per tentato furto.

I fatti

E che tentato furto: l'uomo, infatti, nella serata di giovedì 8 ha cercato di uscire dal supermercato "Conad" di via Venezia senza pagare quattordici bottiglie di alcolici per un valore totale di 180 euro. Il 34enne, però, è stato subito notato e fermato dagli addetti alla vigilanza, che hanno poi chiamato i carabinieri.