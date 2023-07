Finge di essere il proprietario dell’auto che sta tentando di rubare: arrestato

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova sono intervenuti in viale della Pace dopo la segnalazione di alcuni cittadini della presenza di un soggetto a torso nudo intento a colpire mediante un grosso bastone in ferro, verosimilmente nel tentativo di aprirla, un’auto in sosta nelle vicinanze del parcheggio pubblico adiacente alla stazione ferroviaria di Padova

I fatti

Giunti sul posto, gli operatori hanno prontamente individuato la persona segnalata, che veniva sorpresa nell’atto di forzare la portiera dell’auto utilizzando una spranga di ferro. Immediatamente bloccato, l’uomo ha dichiarato di essere il legittimo proprietario del mezzo, ma quando gli è stato chiesto di esibire la documentazione che ne attestava la proprietà e un documento di identità, affermava di non averli con sé. All’invito degli agenti di salire a bordo dellavettura di servizio, per essere accompagnato in Questura al fine di procedere agli accertamenti di rito si è rifiutato, agitandosi e opponendo resistenza attiva e costringendo gli operatori a far intervenire una seconda volante. Il responsabile dell'accaduto è un 50enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia a carico per reati contro la persona, porto di armi od oggetti atti ad offendere, per stupefacenti e per violazione delle norme sugli stranieri: è stato tratto in arresto per il tentato furto aggravato dell’auto, risultata appartenere ad una donna residente in città, e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per la ricettazione della spranga in ferro che, a seguito di accertamenti compiuti nelle immediatezze del fatto, è risultata essere stata anch'essa rubata dal cantiere ferroviario, dove lo stesso, senza fissa dimora, ha riferito di trascorrere le sue notti. A seguito del processo per direttissima gli è stata notificata la misura del divieto di dimora a Padova e, contestualmente, è stato espulso con provvedimento del Prefetto eseguito mediante accompagnamento e trattenimento a Macomer, in Sardegna.