La truffa del "falso incidente" non va a buon fine: 25enne in manette

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Este, in collaborazione con i colleghi della locale stazione, nel pomeriggio di venerdì 12 luglio, a conclusione di una serrata e tempestiva attività di indagine avviata il 9 luglio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 25enne domiciliato a Napoli, ritenuto responsabile di truffa aggravata consumata proprio ad Este ai danni di una 61enne del posto.

La truffa

La donna aveva ricevuto la telefonata di un sedicente tenente dei carabinieri, che le riferiva di un falso grave incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio, ricevendo poco dopo la visita del 25enne che, spacciandosi per collaboratore di un avvocato e grazie alla complicità dell'autore della telefonata, era riuscito a convincerla a consegnargli 8.900 euro in contanti e diversi gioielli a titolo di cauzione per il rilascio del figlio, che le aveva fatto credere si trovasse in stato di fermo in caserma avendo investito una ciclista. Un canovaccio non nuovo: truffatori che contattano le vittime designate sulle loro utenze fisse di casa, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine ed avvocati, ed ingenerando in loro il timore di un pericolo immaginario con la finalità di farsi consegnare denaro e preziosi. Questa volta, però, la truffa non è andata a buon fine, ed il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.

Le indagini

Le indagini erano state avviate nella giornata del 9 luglio in occasione di un'analoga truffa perpetrata ai danni di un 88enne del luogo che era stato raggirato con il medesimo modus operandi. I militari del Norm avevano concentrato la loro attenzione su una Renault Capture che, dall’esame degli impianti di videosorveglianza pubblica e privata, era stata notata nelle vicinanze dell’abitazione della vittima. A seguito delle ricerche, l’auto è stata poi intercettata dai militari del Nucleo Operativo nella mattinata del 12 luglio tra Monselice ed Este. Ne è seguito un ininterrotto pedinamento protrattosi fino in provincia di Venezia e terminato con l’arresto del soggetto ritenuto presunto responsabile proprio mentre stava tentando di allontanarsi da casa della vittima. Lieto fine, dunque, per la brutta vicenda, con la vittima che quindi ha ricevuto in restituzione il maltolto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Sono ora in corso ulteriori indagini per accertare l’eventuale coinvolgimento in ulteriori truffe dell’arrestato, che è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo che ha disposto l’accompagnamento in carcere, nonché ha richiesto la convalida dell’arresto e misura cautelare. L’udienza di convalida è prevista per la mattina del 15 luglio.