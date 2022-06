Offendono medici e infermieri e aggrediscono i carabinieri: due giovani in manette

Hanno creato scompiglio: i carabinieri di Padova hanno arrestato un 22enne di origini romene e una 25enne di origini moldave per violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo all'ospedale "Sant'Antonio": la coppia, recatasi nella struttura di via Facciolati per una visita medica, hanno iniziato a disturbare e offendere il personale medico-sanitario, costringendo a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto si recano quindi i militari dell'Arma, ma alla loro vista la coppia, invece di calmarsi, si scalda ulteriormente tanto da aggredirli: i carabinieri riescono a bloccarli dopo una breve colluttazione, e la successiva perquisizione consente di scoprire che l'uomo nascondeva nelle tasche anche quasi due grammi di hashish. Gli arrestati sono trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.