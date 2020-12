In arrivo la neve: mezzi spargisale in azione da questa notte

Come i metereologi vanno ripetendo da giorni, nella notte tra domenica e lunedì è in arrivo una perturbazione che interesserà tutta la Regione. Dopo un Santo Stefano e una domenica assolata un cambio repentino. Arrivano vento, neve e pioggia. Nevicate sono previste anche a bassa quota, per questo è scattato immediatamente il "piano neve" del Comune di Padova.

Piano neve

«Il meteo - spiega il vice sindaco Andrea Micalizzi - prevede che nevicherà tra stanotte e domani mattina, e a seguire pioggia. Le temperature scenderanno anche sotto zero, con il ghiaccio che può diventare un pericolo. Il PianoNeve è pronto: mezzi spargisale saranno in azione da questa sera per garantire la viabilità principale. Interverranno anche su rotatorie, cavalcavia e sottopassi. Il trattamento antighiaccio sarà effettuato anche nelle principali zone pedonali.Si raccomanda la massima prudenza in strada: attenzione all’eventuale presenza di ghiaccio».