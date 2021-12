Arrivano a Este le “Bacheche dei Dottori”

Nell’ottica del riordino organizzativo dell’arredo urbano, è stato scelto di realizzare una serie di bacheche espositive per i “papiri” di laurea, i caratteristici cartelloni celebrativi e goliardici che raccolgono tutti gli avvenimenti più divertenti e le disavventure del laureato, le sue frasi celebri e una serie di ironici ringraziamenti.

Iniziativa

«Si tratta di un’iniziativa volta a coniugare il legittimo momento di gioia del neolaureato con la necessità di mantenere il decoro urbano del centro storico. - afferma l’Assessore all’Arredo Urbano Alberto Fornasiero - Crediamo che questa scelta non sminuirà minimamente la felicità del neodottore. Per questo stiamo valutando l'installazione di elementi simili anche in altri punti della città». Le bacheche stesse, proprio come uno dei testi studiati dai futuri “Dottori”, trasmettono una sintesi di rilevanti simboli storici della Città di Este, attraverso schematiche serigrafie; come se il passato riassunto nelle immagini della bacheca accogliesse, simbolicamente, il futuro delle potenzialità individuali racchiuse nei papiri.

Sottoportico

Posizionate nel sottoportico di Vicolo Mezzaluna, le bacheche sono composte di 5 pannelli in policarbonato trasparente, fissati alla parete con una distanza di circa 2 cm l’una dall’altra. Su ogni pannello è stata stampata con metodo laser un’immagine derivata dalla storicità atestina. Un pannello di minore dimensione riporta invece il logo del Comune di Este e indica delucidazioni utili sui papiri da esporre. La dimensione dei papiri dovrà infatti essere di 100x80 cm. Ogni pannello presenta delle comode calamite, fissate con una catenella, per il rapido posizionamento del papiro sul supporto stesso. La trasparenza del policarbonato e l’intervento puntiforme dei fissaggi in acciaio conferiscono al progetto un tono essenziale ed efficace, per nulla invasivo e duraturo nel tempo, evidenziando inoltre i messaggi storico-culturali trasmessi dalle immagini.