Sono arrivati al Seminario minore i bambini ucraini che scappano dalla guerra

Due pullman carichi di speranza sono arrivati alle 11.08 al Seminario minore di Rubano. Sono arrivati dall'Ucraina dopo un lungo viaggio.

L'arrivo

Martedì 1 marzo poco dopo le 11 i pullman che trasportavano 63 persone, donne e bambini che stanno scappando dalla guerra in Ucraina. In un paio di giorni il Seminario è stato attrezzato per accogliere i piccoli ospiti e tutta la comunità ha contribuito portando coperte, vestiti e cibo. Per ora la Diocesi ha fermato la raccolta ma si può ancora donare.