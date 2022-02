Nascondeva un mini arsenale in auto: 23enne denunciato

Bastone, manganello, coltello. Nascondeva un piccolo arsenale in auto. La polizia locale della Federazione del Camposampierese ha organizzato un pattuglione nella serata di mercoledì 23 febbraio.

I fatti

Tre equipaggi del reparto Sicurezza urbana, coordinati dal vice comandante Filippo Colombara, hanno battuto le zone della stazione ferroviaria, dell'ospedale, dei giardini e parchi pubblici e dei quartieri residenziali di Camposampiero. In zona stazione un uomo stava giocando alle slot machine di un bar nell’orario non consentito ed è scattata la multa per il titolare del locale. Un altro ragazzo di Curtarolo è stato sorpreso in un bar del centro mentre beveva uno spritz senza Super Green pass. Più tardi, verso le dieci di sera, i vigili hanno fermato un 23enne di origini marocchine e residente a Camposampiero che sembrava particolarmente nervoso. Nascosto nel bagagliaio dell’auto aveva un manganello telescopico in acciaio oltre a un bastone di legno lungo 60 centimetri e un coltello con una lama da 12 centimetri. È stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Il comandante

«Con Camposampiero abbiamo concluso una serie di pattuglioni speciali che abbiamo organizzato negli ultimi due mesi in tutti e 10 i comuni della Federazione – ha detto il comandante Antonio Paolocci - Abbiamo sequestrato pistole, coltelli, stupefacenti, denunciato quattro persone ed eseguito un arresto in flagranza di reato. Abbiamo controllato locali pubblici e sale giochi, accertando diverse sanzioni sia per la normativa Covid che per il contrasto al gioco d'azzardo. Abbiamo effettuato controlli su strada, ritirato patenti per guida in stato di ebbrezza, sanzionato conducenti che da anni circolavano senza la patente o privi di assicurazione. Nonostante la carenza di organico, il personale in servizio non si è mai risparmiato. Per questo, voglio ringraziare gli agenti che ogni giorno scendono in strada per garantire la sicurezza del nostro territorio per gli ottimi risultati raggiunti, come ha dimostrato anche il pattuglione di questa settimana a Camposampiero».