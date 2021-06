L'arte per ricordare: «Per Diego. Così potremo continuare a giocare insieme»

Installazione di Seneca commissionata dall’amministrazione comunale in una bacheca lignea del parco Donizzetti a Montegrotto Terme per ricordare il piccolo Diego Carpanese, spentosi a maggio per un’improvvisa emorragia cerebrale lasciando famiglia e amici nella disperazione

“Per Diego. Così potremo continuare a giocare insieme” è l’installazione di Seneca commissionata dall’amministrazione comunale e che da oggi campeggia in una bacheca lignea del parco Donizzetti a Montegrotto Terme per ricordare il piccolo Diego Carpanese, spentosi a maggio per un’improvvisa emorragia cerebrale lasciando famiglia e amici nella disperazione. «Questo - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - era il parco dove Diego giocava con i suoi amici. Per ricordarlo e affinché i suoi amici possano conservarne la memoria e sentirlo ancora vicino abbiamo chiesto all’artista Seneca di dedicagli un’opera».

Diego

Il pannello rappresenta un gruppo di bambini, tutti in silhouette, e nel gruppo uno solo è colorato con una maglietta a righe blu e nere. Come nello stile di Seneca l’opera è arricchita da cuori e da una corona stilizzata e da tante scritte “Love”. «Abbiamo voluto creare un pannello ricordo - spiega il portavoce dell’artista che rimane sempre anonimo - per unire ancora Diego ai suoi amici in modo che quando i bambini verranno a giocare qui possano ancora sentire la sua presenza».