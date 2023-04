La porta si chiude, neonato rimane chiuso dentro casa: salvato dai pompieri

Paura oggi, 24 aprile, in via Milani a Vallonga di Arzergrande. Una giovane mamma, forse per la corrente d'aria, mentre si trovava sull'uscio di casa, si è vista la porta d'ingresso chiudersi improvvisamente. Lei sprovvista di chiave e con all'interno il figlio di un anno da solo, è andata nel panico.

L'allarme

La donna pochi minuti dopo le 9 del mattino ha subito chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa che le hanno prestato un telefono per chiamare i soccorritori. Sul luogo della segnalazione in pochi minuti sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco. Gli operatori sono riusciti ad aprire l'uscio e la mamma ha potuto così riabbracciare il figlio. Quest'ultimo era comodo sul divano in salotto e con tutta probabilità non si è neppure accorto dei momenti di tensione che si sono registrati. E' stato trovato in perfetta salute e non è stato necessario l'intervento del Suem 118.